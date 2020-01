Trasporto eccezionale attraverserà Empoli nella notte

Un imponente trasporto eccezionale attraverserà Empoli poco dopo la mezzanotte fra lunedì 20 gennaio e martedì 21 gennaio. La ditta Foppiani Trasporti è in attesa di muovere un enorme ‘elemento’ desitnato a, dopo essere sbarcato a Livorno, raggiungere Firenze e uno degli stabilimenti della Nuovo Pignone. Si tratta di un compressore centrifugo delle dimensioni di 9 metri di lunghezza, 4.40 di larghezza, e 4.60 metri di altezza, per un peso di 65 tonnellate

Per questo la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha predisposto un’ordinanza per disporre il temporaneo divieto di transito, al passaggio del convoglio, nella zona della stazione, in quanto il mezzo pesante percorrerà contromano Via Verdi, dal semaforo a Piazza Don Minzoni, poi Via Ricasoli, per poi proseguire in Via XI Febbraio e arrivare quindi a prendere la Statale Tosco Romagnola.

Il convoglio arriverà dalla zona di Santa Maria, lungo Via Raffaello Sanzio. Dovrebbe attraversare Empoli intorno alle 00.30 di martedì 21 gennaio. Sarà presente la polizia stradale a regolare il traffico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

