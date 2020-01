Dopo Agliana e Montevarchi, anche Arezzo amara per l’Abc Solettificio Manetti.

Nella prima giornata di ritorno i ragazzi di Paolo Betti non riescono ad invertire il trend negativo lontano da casa: l’Amen Arezzo si impone 87-72 infliggendo ai gialloblu la terza sconfitta esterna consecutiva.

Ancora privi di Verdiani, i ragazzi di Paolo Betti inseguono per tutta la sfida, pur restando sempre al passo dei locali e mettere la testa avanti al rientro dall’intervallo. Nell’ultimo quarto, però, l’Amen non fa sconti: 26-14 il parziale finale e partita definitivamente compromessa.

Quintetti:

Arezzo: Rodriguez, Cutini, De Bartolo, Tenev, Giommetti.

Abc: Belli, Terrosi, Scali, Pucci, Delli Carri.

Arezzo tenta subito l’allungo spinto da Rodriguez (14-6), l’Abc resta in scia con Belli e Delli Carri sugli scudi, ma l’inerzia è tutta in favore della squadra di casa e Provenzal dalla lunetta chiude il primo quarto sul 26-19.

L’Amen cerca di tenere a distanza i gialloblu, ma Belli dall’arco infila il -3 a metà frazione (28-25). Arezzo mantiene comunque la testa avanti, finchè Pucci firma il -1 castellano (39-38). Si va al riposo lungo sul 41-39.

Nella ripresa Terrosi impatta a quota 43, seguito da Pucci per il primo e unico vantaggio castellano (45-46). E’ un attimo però, per i padroni di casa riprendere nuovamente in mano il controllo: Provenzal-Rodriguez-Tenev ed il +13 arriva, nemmeno a dirlo, in un amen (60-47). Daly e Cantini inaugurano la rimonta gialloblu, e Terrosi allo scadere infila il -3 su cui si va al terzo riposo (61-58).

L’ultimo sussulto castellano porta la firma di Scali quando mancano ancora otto giri di lancette (63-61): poi l’inerzia torna tutta in mano di Arezzo che a metà frazione tocca il nuovo +10 (76-66), e da quel momento in poi deve soltanto amministrare.

AMEN AREZZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 87-72

Parziali: 26-19, 41-39 (15-20), 61-58 (20-19), 87-72 (26-14)

Amen Arezzo: Rodriguez 10, Ghini 5, Andreani ne, Cutini 12, De Bartolo 27, Tenev 17, Calzini 5, Castelli 1, Giommetti 6, Provenzal 4. All: Milli. Ass. Pasquinuzzi.

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri ne, Zani 6, Pucci 15, Iserani, Talluri ne, Terrosi 13, Scali 6, Daly 3, Tavarez ne, Cantini 4, Delli Carri 10, Belli 15. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Arbitri: Landi di Pontedera, Melai di Santa Maria a Monte.

