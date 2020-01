Cedimento strutturale in un edificio di Castelfiorentino, famiglia evacuata

Un cedimento strutturale in un edificio si è verificato questo pomeriggio in via Profeti a Castelfiorentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Firenxze e Petrazzi e la polizia municipale. Si tratta di un dissesto statico che ha coinvolto la trave del tetto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma una famiglia, composta da quattro adulti e un minore, è stata evacuata. L' abitazione al momento è stata infatti dichiarata inagibile in attesa delle opere di ripristino. L'amministrazione comunale si attivata per cercare di capire come aiutare la famiglia.

Tutte le notizie di Castelfiorentino