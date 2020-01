Cinque auto rubate e due spaccate nei negozi a Pontedera: l'autore è un 14enne

Sarebbe un 14enne l'autore di ben cinque auto rubate e due spaccate in attività commerciali avvenute in questi primi giorni di gennaio in Valdera. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I carabinieri di Ponsacco sono riusciti a incastrarlo tramite le immagini della videosorveglianza e lo hanno denunciato. Era lui a bordo dell'auto che ha tentato di fuggire dai carabinieri nella zona industriale di Gello, poi finita in un fosso. Con lui c'era una seconda persona, un complice che i carabinieri avrebbero già identificato. Sarebbero stati i due a compiere i raid alla carrozzeria Nuova Valdera di Pontedera.

