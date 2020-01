Con un netto 3 a 0 i Lupi estintori Pontedera conquistano la prima vittoria in trasferta

Si sente dire spesso che “l’attesa aumenta il desiderio”. Per questo, quando sei alla dodicesima giornata di campionato ed ancora non hai mai vinto fuori casa e succede, la felicità è doppia. La prima vittoria in trasferta per i ragazzi di Mister Sansonetti è frutto di una bella prestazione caratterizzata da grinta, cuore e gioco di squadra. Questi elementi hanno permesso alla formazione di Pontedera di conquistare con un netto 3 a 0 (25-27; 21-25,16-25) la vittoria sul campo del Volley Laghezza La Spezia. Grazie a questo risultato, la squadra toscana si è allontanata dalla zona più pericolosa della classifica. Grinta e cuore abbiamo detto, quelli che sicuramente hanno messo in campo Lusori, Coletti ed Hendriks, che insieme hanno totalizzato la bellezza di 42 punti. Ma un plauso va fatto a tutta la squadra che non si è demoralizzata, anche dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana, e ce l’ha messa tutta per ribaltare la situazione. Ora, testa alla prossima partita che vedrà impegnati i Lupi Estintori Pontedera in una gara contro gli ultimi in classifica, la Promovideostriketeam PG. Il match verrà giocato sabato 25 gennaio alle ore 21.00 presso il centro Sportivo Bellaria. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

