Da militante di FdI a volontario sulla Sea Watch: la scelta di Massimilinao Rugo

Da militante di Fratelli d'Italia a volontario della Sea Watch per salvare i migranti in mare. È la parabola di Massimiliano Rugo, 45 anni, agente di polizia municipale a Pisa nel nucleo antidegrado, che si occupa del contrasto all'abusivismo commerciale. Rugo è un ex componente della direzione provinciale livornese di Fratelli d'Italia ed è stato candidato sindaco per il partito della Meloni a Bibbona, entrando in consiglio comunale. Un mese fa la decisione di imbarcarsi sulla nave della Ogn tedesca pin aspra polemica con Matteo Salvini l'estate scorsa, motivando la scelta come una "scelta di buon senso" per sfatare la propaganda contro gli immigrati.

Tutte le notizie di Toscana