Volevano fare una bravata, ma per loro è scattata una denuncia per reato di accensione e esplosione pericolose. I due, un 21enne e un 22enne, hanno fatto scoppiare un petardo all'interno di un noto locale notturno di Firenze, all'interno dell'area fumatori, intorno alle ore 2. Lo avrebbero fatto, questo hanno raccontato, per spaventare altri due ragazzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né conseguenze, in quanto il botto non ha creato panico tra i frequentatori del locale.

Tutte le notizie di Firenze