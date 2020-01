Il Gialloblu Castelfiorentino torna alla vittoria: 68-64 al Ficeclum nella prima di ritorno.

Inizia il girone di ritorno e il Gialloblu Castelfiorentino torna a sorridere.

Al giro di boa i ragazzi di Luigi Vertaldi bissano la vittoria dell’andata e si impongono sul Ficeclum Fucecchio 68-64 interrompendo una striscia negativa che era giunta a quattro sconfitte consecutive.

Una partita delicata proprio per il momento della truppa castellana che si approcciava al match consapevole dell’impellente necessità di portare a casa due punti che mancavano dal 12 dicembre scorso, sia per la classifica sia per il morale e la fiducia. Non a caso si è trattato di una gara complicata, con i gialloblu contratti in avvio e costretti ad inseguire nella prima parte, salvo poi cambiare marcia nella ripresa e prendere il controllo nella volata finale.

Pronti, attenti, via e il Ficeclum è il primo ad allungare chiudendo sul +7 il primo quarto (12-19) e toccando la doppia cifra di vantaggio nella seconda frazione, merito anche di qualche lacuna difensiva castellana: così, al riposo lungo, il tabellone segna 28-39. Vertaldi negli spogliatoi scuote i suoi ragazzi e al rientro Caggiano e compagni cambiano passo: inizia la rimonta castellana, che riduce con pazienza il vantaggio fucecchiese (48-55 al 30′) e si concretizza nella frazione finale fino a toccare il +1 quando parte l’ultimo giro di lancette. Poi il fallo sistematico su Cicilano fa il resto, e dalla lunetta il Gialloblu torna a vincere e convincere.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – FICECLUM FUCECCHIO 68-64

Parziali: 12-19, 28-39 (16-20), 48-55 (20-16), 68-64 (20-9)

Tabellino: Buti 1, Sollazzi 3, Pratelli ne, Cicilano 16, Meoni 3, Caggiano 15, Castellacci 7, Cavini 2, Turini 14, Ciampolini, 7, Talluri. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitro: VIncenti di Ponsacco.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Fucecchio