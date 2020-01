La Montesport ritrova i tre punti con la Cme Vitt di Chiusi

La Montesport trova tre punti importantissimi per la classifica e per il morale dopo la sconfitta di sabato scorso a Modena, aggiudicandosi per 3-1 la sfida contro la penultima della classifica, la Cme Vitt di Chiusi.

Una vittoria che si e' rilevata molto sofferta per la Pistolesi band perche' le ospiti si sono dimostrate squadra ostica, organizzata a muro ed in difesa, dimostrando di non meritare la penultima piazza della classifica del girone F.

Giulia Pistolesi, tecnico/giocatore della Montesport, schiera la diagonale Bernini-Dozi, al centro Mazzini e Collini, a lato lei stessa e Bellini e libero Anichini.

Il primo set inizia con un sostanziale equilibrio; si gioca punto a punto (7-7; 9-9; 15-13); poi le bocche da fuoco della Montesport (Pistolesi, Bellini e Dozi) cominciano a bombardare le ospiti grazie a conclusioni incontenibili producendo un break che frutta la vittoria del primo parziale con il punteggio di 25 a 16 dopo 20 minuti di gioco.

La Cme Vitt Chiusi e' protagonista del secondo parziale. Le ragazze di mister Cacciatore, entrano in campo piu' determinate ed iniziano con il piglio giusto il secondo set comandando quasi sempre nel punteggio grazie ad una ricezione quasi perfetta ed attacchi micidiali sotto rete, mettendo in grossa difficolta' le padroni di casa.

Mister Pistolesi cerca di dare la sveglia alle sue ragazze facendo alcuni cambi : Anichini e Vitro' si alternano nel ruolo di libero in ricezione e difesa, Viti entra al posto di Dozi nel ruolo di opposto, Mangini al centro da il cambio a Collini e Bellini esce per Checchi. I cambi non danno i frutti sperati e le montespertolesi si devono arrendere perdendo il secondo set con il punteggio di 25 a 20 dopo 27 minuti di gioco.

Il terzo parziale inizia con scambi di pregevole fattura; e' evidente che le due squadre non ci stanno a perdere ed il punteggio rimane in bilico fino a meta' parziale (9-9; 10-10; 12-12); poi le ospiti producono un allungo grazie ad attacchi ben piazzati (12-15;13-17); mister Pistolesi a questo punto decide di sostituire in cabina di regia l'esausta Bernini, metronomo della squadra, con la giovanissima Alessia Galgani; la Montesport si sveglia e con uno scatto di orgoglio produce il massimo sforzo riagguantando le avversarie sul 21 a 21. Grazie ad un servizio vincente di Bellini , ad una fast di Mazzini ed a due attacchi portati da Viti e Pistolesi, le bianco blu vincono il terzo set con un sofferto 25 a 23 dopo ben 29 minuti di gioco.

Quarto parziale fotocopia del terzo. Chiusi parte fortissimo grazie ad una difesa attenta di Mannelli ed agli attacchi sotto rete portati da Meconcelli e Mancini ed allunga fino al 10 a 5. Le ragazze di casa, guidate dalla regista Elena Bernini, sembrano in balia dell'avversario, non riuscendo piu' a ricevere in maniera adeguata e sbagliando conclusioni che sembrano elementari. Il massimo vantaggio delle ospiti si concretizza con lo strappo fino al 16 a 8; la fuga pero' non si concretizza perche' Pistolesi e company si rimboccano le maniche e caparbiamente si riportano sotto alle avversarie costringendole ad impattare sul punteggio di 20 a 20. Le bianco blu prendono fiducia e sanno che la vittoria del match e' dietro l'angolo; non c'e' piu' storia perche l'ennesima fast di Mazzini e le schiacciate portate da Pistolesi, Bellini e Viti significano vittoria della Montesport per 25 a 23 e per 3 a 1

Questo il commento di coach Pistolesi a fine gara:" rispetto alla gara di Modena ho visto dei miglioramenti, soprattutto sul piano caratteriale. Volevamo a tutti i costi i 3 punti e sapevamo che non sarebbe stato facile perche' Chiusi e' venuta a Montespertoli per fare la partita della vita. Le avversarie ci hanno messo spesso in difficolta' ma la nostra determinazione ha prevalso riuscendo a fornire una prova di carattere. Un buon risultato in vista del prossimo impegno che ci attende a Firenze sabato 25 gennaio contro la Liberi e Forti; ci vorra' la migliore Montesport della stagione per fare risultato ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e ci proveremo "

MONTESPORT COOP MOEL - CME VITT CHIUSI VOLLEY: 3-1

parziali: 25- 16 in 20 minuti; 20- 25 in 27 minuti; 25 -23 in 29 minuti; 25 - 23 in 31 minuti .

Durata totale incontro 1h e 56 minuti

MONTESPORT COOP MOEL: Pistolesi, Bellini, Bernini (K), Viti, Mazzini, Collini, Anichini (L1), Vitrò (L2), Mangini, Dozi, Checchi, Galgani

Allenatore: Giulia Pistolesi

CME VITT CHIUSI VOLLEY: Margaritelli, Distante, Degl'Innocenti, Giulianelli,Meconcelli (K), Chechi, Urbani,Giacobbe, Orlandini, Franceschini, Fortunati, Mancini, Mannelli(L1), Schiavetti (L2)

Allenatore: Michele Cacciatore

Arbitri : Sigg.re FANTONI di Serravezza (Lu) e FIORI di Capannori (Lu

