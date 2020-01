La Vitt Chiusi spreca l'occasione del rilancio: con Montesport 3-1 e tanti rimpianti

Occasione mancata per il rilancio chiusino. La Vitt parte male, ma poi costruisce molto vincendo il secondo set e tenendo il controllo per buona parte dei due successivi. Tanti errori nei momenti decisivi non consentono alle ragazze di Cacciatore di chiudere i parziali. Firenze ne approfitta e vince 3-1.

Primo Set

Chiusi a punto, Firenze risponde per l'1-1 e parte il botta e risposta delle due formazioni, incollate fino agli undici. Prima fuga per le padrone di casa, Montesport trova una serie di vincenti consecutivi, che consentono di costruire un divario importante. 15-11 per le fiorentine, che nonostante il tentativo di rimonta della Vitt, mantengono il break fino ai venti punti. Più cinque adesso sul 20-15 e Montesport che spinge ancora sull'acceleratore. Volata finale in discesa per le locali: il set si chiude 25-16.

Secondo Set

Al rientro cambia passo Chiusi, che anche in questo frangente trova il primo vantaggio. Il punto a punto si risolve in favore delle senesi, abili a scappare di quattro lunghezze sul 4-8. Questa volta è Firenze a tentare di tornare a galla, ma la Vitt pur concedendo qualche occasione di troppo, riesce a tenere il controllo della situazione, arrivando ai quindici sul più quattro e ai venti sul più sei. Quando tutto faceva pensare ad un finale di frazione a parti invertite rispetto al primo, ecco che arriva la reazione di Firenze, che in rapida successione sale fino al meno due sul 19-21.Lo sforzo per rientrare però viene vanificato dal nuovo allungo chiusino. La Vitt trova buone trame e chiude 20-25.

Terzo Set

Di nuovo punto a punto in avvio. Prima Chiusi a tenere il cambio palla, poi Montesport ai nove per il primo vantaggio. Molto equilibrio in questo parziale, ma come nel precedente è la Vitt a provare la fuga. Ai tredici, arriva una serie di punti consecutivi, che portano le ospiti fino al più quattro sul 13-17. Qui il rientro di Firenze, brava a sfruttare un calo delle senesi e a impattare ai ventuno. Dal possibile ribaltamento del risultato al nuovo vantaggio delle padrone di casa. Montesport risolve il punto a punto ai ventitre e si aggiudica il set con due vincenti.

Quarto Set

In campo per provare ad allungare la partita al tie break, Chiusi trova ancora il vantaggio nei primi scambi della frazione allungando addirittura al 5-14. Quello che sembrava il preludio al quinto set, si trasforma nella clamorosa rimonta fiorentina. Arriva il break di risposta all'ottimo avvio della Vitt e il pareggio ai diciassette. Nuovo vantaggio per Chiusi, ora avanti 18-20, Montesport caparbia torna di nuovo a galla a quota ventuno e opera il sorpasso nel finale ai ventitre. Sfuma l'occasione per Chiusi per strappare punti con i due cinsecutivi di Firenze. Il set si chiude 25-23.

Montesport Firenze – CME Vitt Chiusi 3-1 (25-16;20-25; 25-23; 25-23)

Montesport Firenze

Viti 13, Pistolesi 22, Galgani 2, Dozi 4, Bellini 13, Checchi, Mazzini 8, Terlizzi, Calamai, Anichini (L), Bernini 1, Vitrò (L), Collini, Mangini 1 All. Pistolesi

Vitt Chiusi

Margaritelli, Meconcelli 13, Distante 7, Chechi 3, Degl'Innocenti, Giulianelli, Urbani 8, Mannelli (L), Orlandini 3, Fortunati 1, Franceschini, Mancini 20, Schiavetti (L), Giacobbe 7 All. Cacciatore

Arbitri

Fantoni, Fiori

