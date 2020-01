Nasce a Empoli il Patto Locale per la Lettura, sarà sottoscritto tra i soggetti che formeranno il prossimo “Tavolo Empoli Città che legge”.

La firma del Patto è prevista al Palazzo Comunale – Sala Carmignani, mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 10.30. Per il Comune di Empoli sarà presente l'assessore alla Cultura Giulia Terreni.

Il "Patto locale per la lettura" è un protocollo d'intenti e di alleanza tra il Comune di Empoli e altri soggetti pubblici e privati, rappresentativi di associazioni, fondazioni, librerie, istituti scolastici, e sistemi della filiera del libro e della lettura che impegna le parti a definire, attuare, promuovere in modo organico, trasversale e strutturato, azioni e progetti di promozione del libro nel rispetto del diritto di tutti alla lettura come strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile e come mezzo di conoscenza, di accesso all'informazione e come elemento di coesione e inclusione sociale, contro la povertà educativa e per lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza.

Con questo Patto l’amministrazione comunale si impegna a:

- coordinare e monitorare le iniziative progettuali sul territorio comunale nell'ambito della promozione della lettura;

- promuovere il necessario raccordo con la Regione e i Comuni del territorio;

- creare un gruppo locale di progetto (tavolo cittadino) che possa seguire con continuità le iniziative legate alla promozione della lettura;

- raccogliere tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholder coinvolgibili per il perseguimento dell'obiettivo generale della promozione della lettura e che organizzi azioni per incrementare gli indici di lettura.

L'adesione al Patto è aperta e possibile in qualunque momento.

Le realtà firmatarie, presenti mercoledì prossimo, all’atto della firma sono: Istituto Comprensivo Empoli Est, Istituti Comprensivi Empoli Ovest, Liceo ‘Virgilio’, Liceo ‘Pontormo’, Centro Studi Bruno Ciari, Libreria Rinascita, Casa editrice Ibiskos-Ulivieri, Associazione Amici della Biblioteca, Libreria Cuentame, Giallo Mare Minimal Teatro, Fondazione Rsa Chiarugi, Nido ‘Le Coccole’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

