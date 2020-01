Ragazza si infortuna su un sentiero a Faltognano: recuperata dai soccorsi

I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti intorno alle ore 13 per soccorrere una ragazza infortunatosi sul sentiero CAI 16 bis a Vinci, in località La Villa, a Faltognano. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo, ma questo non è stato poi utilizzato a causa del forte vento sulla zona. Sul posto anche il 118 e la Misericordia di Vinci. La ragazza è stata recuperata dalla squadra di terra insieme al personale del Soccorso Alpino e affidata ai soccorsi.

