Giovani scout di Livorno ospiti di gonews.it per una ricerca giornalistica

Una mattina di confronto e di lavoro sul mestiere del giornalista. Quest'oggi, domenica 19 gennaio, al circolo Arci di Avane (Empoli) il gruppo scout femminile Livorno 10 ha trascorso alcune ore in compagnia del direttore di gonews.it Elia Billero. Lo scopo era quello di costruire un articolo di giornale basato sulle interviste fatti ad altri membri scout e ad alcuni passanti.

In totale le ragazze hanno intervistato quasi 60 persone, la maggior parte coetanei di altri gruppi scout di Livorno. Il progetto era basato sulla conoscenza del mondo scoutista, con riferimento ad attività, valori e curiosità. Lo studio riguarda un progetto interno che finirà su carta con tanto di foto e statistiche.

Il gruppo livornese si è rivolto a gonews.it per un aiuto concreto su come redigere la ricerca in modo completo. I risultati sono stati molto vari: il mondo scout ha un posto nell'immaginario collettivo, trasmette valori positivi e parla di attività utili. Quando si entra però nel dettaglio, non tutti sanno cosa rispondere alla domanda 'Chi era Baden Powell?' o 'Chi erano le aquile randagie?'.

"Attendo di vedere il lavoro ultimato - ha commentato il direttore Billero -, sono sicuro che sarà un'ottimo prodotto che potrà servire anche per i vertici dello scoutismo regionale per far conoscere il loro mondo in maniera più completa. Ringrazio Viorica Guerri dell'Arci Empolese Valdelsa e il presidente del circolo di Avane Angiolino Simoncini per averci concessi i loro spazi, Pietro Zucca e il gruppo Agesci Livorno 10 per questa interessante mattinata".

