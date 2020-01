A fuoco il retro di un negozio a Lari

I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle ore 15 circa a Lari, in località La Capannina, in via del Commercio, per l’incendio di un'area dietro un discount adibita a deposito. Non si segnalano al momento persone coinvolte. L’incendio ha interessato la parte posteriore del discount dove c’erano degli impianti tecnologici e macchinari, compreso un impianto antincendio. È andato tutto distrutto. Il rapido intervento delle squadre di soccorso a fatto sì che l’incendio non si estendesse all’interno della struttura e nella parte sopra della copertura dove c’è un’altra attività commerciale. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri.

