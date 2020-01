Abetone, prima edizione dell’Appennino Cup

Buona la prima: soddisfazione per l’edizione numero uno dell’Appennino Cup, la manifestazione agonistica patrocinata dal Comitato Appennino Toscano che ha portato all’Abetone, il 18 e il 19 gennaio, oltre 300 giovani sciatori di sei comitati regionali (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Sardegna, Abruzzo, Campania). Ad aggiudicarsi la coppa per squadre della prima edizione è stato il Comitato Emiliano, seguito dal Comitato Campano e da quello Toscano.

“Siamo soddisfatti - commenta il presidente del Comitato Appennino Toscano, Francesco Contorni - di aver portato sulle piste dell’Abetone tanti giovani in rappresentanza dei comitati appenninici, che come sempre hanno avuto un’occasione di crescita sportiva e non solo.

Inoltre la competizione ha permesso di ottenere punteggi per le qualificazioni all’Alpe Cimbra FIS Children Cup”.

Venendo ai risultati degli atleti, sabato si sono disputate le gare di Slalom Speciale per i Ragazzi (under 14) e di Gigante per gli Allievi (under 16).

Ecco i podi dei Ragazzi: prime Alessandra Di Sabatino e Valentina Pistilli dello sci club Eur (Comitato Abruzzese), terza Virginia Tramontano dello sci club Livata (Comitato Lazio e Sardegna).

Classifica maschile: primo Alberto Landini dello sci club Abetone (Comitato Toscano), Matteo Seghi, sci club Sestola (Comitato Emiliano), Alessandro Quaranta del Sai Napoli (Comitato Campano).

Per la categoria Allievi hanno conquistato il podio Giulia Valleriani dello sci club Eur (Comitato Abruzzese), seguita da Alice Profeti dello sci club Montenuda (Comitato Emiliano) e da Linda Amidei dell’Academy School del Comitato Toscano.

La categoria maschile ha visto sul podio Paolo Sanelli dello sci club Aremogna (Comitato Campano), Diego Bucciardini dello sci club Lanciotto (Comitato Toscano) e Mattia di Lieto dell’Eur (Comitato Abruzzese).

Domenica è stata la volta dei Ragazzi al Gigante. Prime nel gruppo femminile Angelica Guerri dello sci club Sestola (Comitato Emiliano), Alessandra Di Sabatino e Valentina Pistilli dell’Eur, Comitato Abruzzese. Nel gruppo maschile doppietta per lo sci club Abetone del Comitato Toscano con Alberto Landini e Andrea Bacci, terzo Matteo Seghi dello sci club Sestola del Comitato Emiliano.

Gli Allievi hanno invece affrontato lo Slalom. Sul podio femminile:

Francesca Carolli del team Sai Napoli, Sofia Funaro dello sci club 21 del Comitato Emiliano, Federica Pistilli dello sci club Eur (Comitato Abruzzese). Infine il podio maschile: primo è Diego Bucciardini dello sci club Lanciotto (Comitato Toscano), Gianmarco Carnovale dello sci club 21 (Comitato Emiliano), Marco Bolletti Censi del Sai Napoli (Comitato Campano).

Fonte: Fisi Toscana - Ufficio stampa

