Abuso di alcol e droghe, 10 denunce nell'area fiorentina dai carabinieri

Nel corso della settimana dal 13 al 19 gennaio, i carabinieri del Comando Provinciale di Firenze hanno effettuato una serie di servizi nel settore del controllo alla circolazione stradale, all’esito dei quali hanno denunciato a piede libero diverse persone per violazione degli articoli 186 CDS, in quanto sorprese alla guida con tasso alcoolemico superiore al limite consentito per legge (superiore 0,8 g/l), e 187 CDS (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente), nonché segnalato amministrativamente altre per uso personale di stupefacenti (art. 75 DPR 309/90).

Nello specifico, nel fine settimana appena trascorso nel quartiere Oltrarno a Firenze sono stati denunciati, in distinte circostanze, una pisana cl.’83, un viareggino cl.’63, un peruviano cl.’95 ed un pratese cl.’86, poiché sorpresi alla guida con tasso alcoolemico superiore al limite consentito per legge, ovvero rispettivamente 1,76 g/l, 1,22 g/l , 2,10 g/l, 152 g/l; un fiorentino cl.’83 è stato invece denunciato poiché sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente. In totale sono state 6 le persone segnalata alla Prefettura per uso di stupefacenti.

Nel comune di Borgo San Lorenzo il 17 gennaio è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool e stupefacente un 31enne residente nel Mugello. L’uomo, a seguito di accertamenti sanitari è risultato avere una concentrazione nel sangue di alcool etilico pari a 2,48 g/l e di cannabinoidi pari a 2,3 ng/ml, e la patente di guida è stata ritirata; mentre il 18 successivo, un 21enne del luogo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico pari a 0,94 g/l, anche per lui è scattata la denuncia.

In Pontassieve località Monsavano, nella notte del 16 scorso è stato controllato un 37enne del luogo, poi denunciato poiché è stato sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico di 2 g/l, nonché sanzionato ai sensi dell’art. 218 co. 6 CDS in quanto privo di patente di guida poiché sospesa.

Nella piana fiorentina sono state denunciate due persone sorprese alla guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito mentre altre sei sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Firenze per uso personale di stupefacenti.

Nell’Empolese tre sono state le segnalazioni amministrativamente per uso personale di stupefacenti

