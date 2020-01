Al Tuscany Hall di Firenze arriva il Kety Live Tour 2020 di Ketama126

Il tour prende il nome dall’ultimo album del rapper e producer romano KETY, uscito lo scorso 18 ottobre per Sony Music e già campione di ascolti. Oltre alla presenza speciale di Franco Califano nella già edita “Cos’è l’amore”, le voci ospiti sono quelle di Fabri Fibra, Tedua, Massimo Pericolo, Generic Animal, Noyz Narcos, Speranza e Franco126. I producer, invece, oltre allo stesso Ketama126, che ha prodotto la musica della maggior parte dei brani, sono Chris Nolan, Drone126, Crookers & Nic Sarno, Nino Brown e Don Joe.

Ketama126 è il nuovo fenomeno della scena urban italiana, riconoscibile per la sua attitudine rock e per il suo stile unico che mette insieme un uso diretto del linguaggio e una vena romantica oscura. Il ventisettenne nei suoi brani racconta la sua vita quotidiana senza filtri, nessuna autocensura nei suoi versi: storie notturne, introspezione, vizi e piaceri.

Le date del tour:

01 febbraio - SENIGALLIA - Mamamia

06 febbraio - FIRENZE - Tuscany Hall

15 febbraio - TORINO - Concordia

21 febbraio - PADOVA - Hall

27 febbraio - MILANO - Alcatraz

29 febbraio - BOLOGNA - Estragon

05 marzo - NAPOLI - Common Ground

06 marzo - BARI - Demodè

14 marzo - ROMA - Atlantico

KETAMA126, nome d'arte di Piero Baldini, è un rapper e producer romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della capitale, la Love Gang - CXXVI, il cui nome omaggia i centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri.

Nel 2014 pubblica il mixtape “10 Pezzi” con SeanyDelRey ma è nel 2015 che debutta con il suo primo album ufficiale, “Benvenuti a Ketam-City”, pubblicato dall'etichetta Smuggler’s Bazaar. Nel 2016 inizia a lavorare al suo secondo album, “Oh Madonna”, che viene distribuito a giugno 2017 dall'etichetta indipendente: la pubblicazione del disco viene anticipata da tre singoli, “Fiocco di Neve”, “Dolcevita” e “Piccolo Kety”. Nel 2018 viene pubblicato il terzo album di inediti in studio, "Rehab": un concept album dal forte profilo identitario, un'opera che rappresenta lo specchio di una parte di vita del giovane rapper romano, interamente scritta e prodotta dall'artista stesso. Nel 2019 l’artista firma con Sony Music Italy e, a maggio, pubblica il singolo “Scacciacani”, in collaborazione con Massimo Pericolo prodotto da Crookers e Nic Sarno. Il brano, in poco tempo, viene certificato disco d’oro e diventa uno dei pezzi cult del rap italiano dell’estate. A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in “Cos’è l’amore”, brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze