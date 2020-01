Anpi XXV Aprile di Montelupo organizza la giornata del tesseramento

La sezione ANPI “XXV APRILE” di Montelupo Fiorentino organizza per domenica 26 gennaio, dalle ore 10.00 la giornata del tesseramento.

La giornata coincide con il decennale dalla scomparsa di Ezio Sonnini, tra i fondatori della rinata sezione dell’ANPI di Montelupo Fiorentino, alla cui memoria vogliamo dedicarla.

“Ezio Sonnini non ha mai abbandonato la strada maestra della lotta per i diritti sociali. Figlio di un deportato ha combattuto tutta la vita contro l'ingiustizia per l'uguaglianza. Sempre disponibile al confronto, generoso, timido e riservato, duro anche con se stesso, ma di cultura profonda, come era uso nella sua generazione. Ci hai lasciato troppo presto e oggi più che mai sentiamo la tua mancanza”.

Porteranno il loro saluto:

- Vania Bagni, Presidente dell’ANPI Provinciale di Firenze e Vicepresidente Nazionale;

- Roberto Burberi, segretario SPI-CGIL Montelupo-Limite sull’Arno;

La cittadinanza è invitata a partecipare.

l’evento si terrà presso il Circolo ARCI “IL PROGRESSO”, via Rovai, 41

Fonte: ANPI, sezione di Montelupo Fiorentino“XXV Aprile”

