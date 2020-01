Offre 100 euro ai carabinieri: arrestato per corruzione e resistenza

Per non essere identificato ha allungato 100 euro ai carabinieri di Pistoia: per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione un 40enne marocchino. Il fatto è avvenuto durante un controllo in viale Arcadia a Pistoia. L'uomo è stato fermato perché si era posizionato in centro alla strada, creando pericolo per sé e per gli automobilisti. Quando ha visto che i soldi offerti non erano stati accertati e che sarebbe dovuto andare in caserma, l'uomo ha dato in escandescenza. Per questo è finito in carcere.

