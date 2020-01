Basket Promozione Montesport, impresa non raggiunta contro Impruneta

Basket Promozione Montesport: non riesce il colpaccio sul difficile campo di Basket Impruneta, squadra terza in classifica, per il Montesport di coach Nesi. Gara che inizia sul sostanziale equilibrio tra le due fazioni, con i padroni di casa che dalla lunga distanza trovano canestri un po’ troppo facili ma con i biancoblu pronti a difendere e scappare via in transizione. Finisce 38 pari all’intervallo. Nella terza frazione la squadra di Montespertoli chiude le maglie e non concede più tiri da fuori agli avversari, piazzando un break importante e chiudendo 49-56. Tutto si decide negli ultimi dieci minuti dove, le troppe palle perse e qualche fallo ingenuo presentano il conto alla Montesport che si arrende 72-64. Sicuramente un peccato, ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti ad affrontare ogni avversario. Adesso abbiamo la sosta, poi incontreremo Freccia Azzurra Firenze sempre in trasferta.

Il tabellino:

Mugnaini 9, Dragoni 5, Giovannetti 10, Fabbrini 8, Flotta 21, Laterza 10, Bandinelli 1, Ciappi, Innocenti, Frangioni ne, Baragli ne.

Fonte: Montesport

