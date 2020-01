Il cavallo Erminio vince il premio per l'animale più simpatico di San Miniato del 2020

Come ogni anno, a San Miniato, in occasione della celebrazione di Sant’Antonio Abate protettore degli animali e del bestiame in genere, si è rinnovata la tradizione con la 24esima edizione della benedizione degli animali impartita da Don Francesco Zucchelli, alla presenza del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e il vicesindaco Elisa Montanelli. Alle 10.30, in piazza Dante Alighieri si è svolta la manifestazione. Numerose famiglie e bambini intervenuti all’evento in concomitanza con Il Mercatale, il mercato dei prodotti della terra a Km 0.

Dopo la benedizione, una giuria di bambini ha scelto i tre animali più simpatici ai quali è stato assegnato un premio coordinato e curato dalla Fondazione San Miniato Promozione.

Di seguito i nomi dei vincitori premiati dall’assessore Elisa Montanelli:

Terzo classificato: La Capra “Brighella” di Giovannino Ledda

Secondo classificato: il Cane “Zira ”di Maira Valori

Primo classificato : il cavallo “Erminio”di Dino Pirrone

L’iniziativa è stata organizzata dalle Parrocchie di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con l’associazione I Cavalieri di San Miniato e il Comune di San Miniato.

Fonte: Pro Loco San Miniato

