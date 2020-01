Sono saliti a 5 i km per coda nell'incidente avvenuto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Il traffico è bloccato già dopo l'uscita di Montelupo Fiorentino. Si sono formate anche code per curiosi tra Lastra e Ginestra nella carreggiata opposta, in direzione Livorno. L'incidente risale alle 15 circa. Il tratto interessato tra Ginestra e Lastra è stato chiuso. Non sono ancora note le cause dell'incidente

