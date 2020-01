Ex assessore Ammirabile eletta segretario Pd Montespertoli

Ecco come ha commentato il nuovo segretario del Partito Democratico di Montespertoli Elena Ammirabile:“Ringrazio il partito per la fiducia accordatami. Sono momenti di grande cambiamento politico e sociale e noi dobbiamo esserci per leggere e indirizzare questa fase. Questa è la grande sfida di un partito maggioritario e parte dai circoli come il nostro”. Elena Ammirabile è stata eletta ieri all’unanimità dal congresso riunito ieri, domenica 19 gennaio, al centro Le Corti di Montespertoli

Il congresso è stato presieduto dai tre garanti Monica Salvadori, vice segretaria Pd Empolese Valdelsa, Valentina Russoniello e Romano Galeotti. Ammirabile ha 33 anni, laureata in relazioni internazionali alla “Cesare Alfieri”. Ha lavorato in un centro studi che si occupa di formazione e divulgazione, con un focus sui conflitti internazionali, la conservazione della memoria dei tragici fatti dell'ultimo secolo e le questioni della cittadinanza attiva. Dal 2014 al 2019 è stata assessore presso il Comune di Montespertoli con le deleghe alla cultura e al turismo. Nel 2019 diventa mamma e ora è casalinga.

Elena Ammirabile eletta segretario, i commenti

Giuseppe Statello che ha guidato il Pd di Montespertoli per cinque anni ci ha tenuto a dire alcune parole di saluto:“Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano.E’ stata un’esperienza ricca di emozioni, bellissima sia dal punto di vista politico che umano è stata bellissima. Ovviamente a Elena va il mio in bocca a lupo e l’augurio di buon lavoro.”.

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, presente al congresso montespertolese ha così salutato Statello: “La generosità politica e lo stile di Giuseppe fa sì che si compia l’ennesimo passaggio unitario ed inclusivo in una unione comunale che chiude così il cerchio di un percorso difficilissimo, ma che con tenacia e lungimiranza ha portato nella nuova stagione politica-amministrativa, che si è aperta con la vittoria elettorale di maggio, le migliori competenze ed esperienze protagoniste positive anche della complessa e delicata stagione precedente, sapendoli valorizzare tutti. Per Elena una bella eredità, che sono certo saprà consolidare lavorando al meglio e con la passione e la capacità che tutti le riconosciamo.”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Montespertoli