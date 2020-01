Elezioni regionali Toscana 2020, assemblea pubblica del circolo PD Altopascio

Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 21, ad Altopascio, in Piazza Degli Ospitalieri, Sala Granai, si svolgerà l'assemblea pubblica, organizzata dal Circolo del Partito Democratico, in occasione dell'avvio del percorso politico che condurrà alle elezioni regionali Toscana 2020 della prossima primavera.

Il Partito Democratico e le altre formazioni politiche di centrosinistra hanno individuato, in modo unitario, Eugenio Giani, come candidato Governatore per la Toscana per i prossimi cinque anni.

All'iniziativa di Altopascio parteciperanno anche Marco Remaschi, Assessore regionale all'agricoltura e Sara D'Ambrosio, Sindaco di Altopascio. Partendo dall'esperienza di buongoverno e dai risultati positivi conseguiti dall'amministrazione regionale uscente, si svilupperà il confronto e il dibattito con la cittadinanza sui programmi e gli obiettivi del centrosinistra per la Toscana di domani.

Fonte: Partito Democratico di Altopascio

