Esuberi Colorobbia, Luschi (Filctem-Cgil): "Impatto sociale devastante sul territorio"

A margine dell'iniziativa di protesta di fronte alla Vibac di Mercatale (Vinci), azienda che potrebbe chiudere la sua sede toscana, si è parlato anche della situazione Colorobbia. La storica azienda con sede a Vinci e Montelupo Fiorentino ha annunciato quasi in contemporanea 59 esuberi negli scorsi giorni. A parlare è Sergio Luschi della Cgil Empolese Valdelsa: "L'azienda ha aperto la procedura, ci siamo costituiti e avvieremo la trattativa. Questi 59 esuberi costituiscono un impatto sociale devastante sul territorio, se poi li sommiamo a Vibac allora ci accorgiamo che viviamo una fase difficile".

"Abbiamo un incontro per mercoledì 23 con le Rsu e con i sindaci di Vinci e Montelupo (rispettivamente Giuseppe Torchia e Paolo Masetti, NdR), che da subito hanno dato disponibilità a fare la propria parte. Vogliamo mostrare la preoccupazione che regna in una fase come questa. Non è la prima volta che il gruppo apre una procedura, ma gli anni scorsi si trattava di gente che avrebbe raggiunto i requisiti per pensione, stavolta no" ha conclusoLuschi.

