Eugenio Giani, il ritorno a San Miniato per la corsa verso le Regionali

Si comincia a fare sul serio per le elezioni regionali in Toscana, previste per fine maggio 2020. Eugenio Giani lancia la sua candidatura ufficiale a 4 mesi circa dalla scadenza elettorale. Dalla sua parte il Pd, partito in cui milita, e molte altre formazioni del centrosinistra: +Europa, Italia viva e molte altre. L'autocandidatura nata già nell'autunno scorso si è sostanziata dopo numerose riunioni ai vertici per ottenere il massimo consenso su di un nome solo. Alle 15 è previsto l'annuncio agli elettori dalla Rocca federiciana di San Miniato, città natale di Giani. Alle 16.30 invece il candidato parlerà dal suo primo comitato elettorale a San Miniato Basso, lungo la Tosco Romagnola.

