Luigi Pagliuca non è più l’allenatore del Ponsacco. L’allenatore pratese comunicato al direttore sportivo Jacopo Bartocci le proprie dimissioni ieri sera dopo la sconfitta di Foligno per 3-1, la decima nelle ultime undici partite. La società rossoblù si è presa 48 ore di tempo per decidere sul da farsi.

Fonte: Fc Ponsacco

