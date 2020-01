Firenze ricorda l’appuntato Fausto Dionisi, vittima del terrorismo

Questa mattina la Polizia di Stato di Firenze ha ricordato il 42°Anniversario della morte dell’Appuntato Fausto Dionisi, medaglia d’oro al Valore Civile, che ha perso la vita in servizio durante una sparatoria avvenuta il 20 gennaio 1978 in via delle casine.

Alle ore 11.30, alla presenza della vedova Dionisi, Del Presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Cassano, del Procuratore Generale Marcello Viola e delle Autorità cittadine e regionali, il Questore di Firenze Armando Nanei ha deposto una corona, simbolo di ricordo perpetuo, sul luogo dell’agguato.

A seguire il Cappellano della Polizia di Stato di Firenze, Monsignor Luigi Innocenti, ha poi celebrato una messa in suffragio presso la chiesa di San Giuseppe.

Fonte: Ufficio Stampa

