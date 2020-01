Funerale finto per un cantante fiorentino: lui assiste in una vera bara

Un funerale in piena regola, con tutti gli accessori dalle corone alla bara. Solo il morto mancava in quanto... ancora in vita. Giuseppe Vetrano, 33 anni, ha voluto celebrare le sue esequie a Firenze sabato sera per goliardia. Lo riporta la stampa locale. Il motivo di questo gesto? Un ritorno nella natìa Puglia per il cantante residente a Firenze. L'appassionato di hard rock e auto d'epoca ha pensato di unire queste passioni non con un concerto, ma con un arrivederci realizzato come "l'ultimo addio". Vetrano, stando alla cronaca della serata, era 'al suo posto' sulla bara. Dopo il corteo si è alzato e ha salutato i presenti, ringraziando della presenza, come per una festa qualunque.

