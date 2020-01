Tornano i gazebo Lega a San Miniato: "2020 in trincea per togliere la Regione al Pd"

Ripartono i consueti settimanali Gazebo Lega a San Miniato dopo lo stop natalizio, un nuovo anno di ascolto in mezzo alla gente, fra i mercati e nelle piazze insieme ai nostri Consiglieri pronti ad appuntare e portare avanti le richieste che verranno avanzate dei cittadini. Il 2019 per la Lega sanminiatese si chiude positivamente, abbiamo affrontato per la prima volta a testa alta il Partito Democratico alle scorse elezioni amministrative portandoli al ballottaggio, scrivendo di fatto la storia in questa città, eleggendo inoltre 3 consiglieri Lega i quali stanno facendo una sana ma combattuta opposizione politica in Consiglio comunale.

Abbiamo dunque buttato le basi all’interno delle Istituzioni e sul territorio in modo da far conoscere con fatti reali anche ai sanminiatesi, la buona politica che porta avanti il nostro partito. Il nostro obiettivo dunque sarà proprio quello di raggiungere i cuori dei cittadini di San Miniato in questi 4 anni che ci separano dalle prossime Amministrative, perché è vero, la politica sicuramente è fatta di numeri e di normative ma a nostro avviso è fatta anche di cuore, passione e buonsenso.

Questo 2020 si apre già in trincea, sentiamo una grossa responsabilità sulle spalle, la Regione Toscana finalmente potrà beneficiare di quell’alternanza politica che non c’è mai stata, ecco perché come Lega San Miniato stiamo già buttando giù una serie di incontri/eventi/convegni davvero interessanti che spiegano con numeri alla mano, come sia importante e necessario togliere dalle mani la nostra Regione al Partito Democratico.

Giovanni Pasqualino, commissario Lega San Miniato

