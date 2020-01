Il Comune apre due nuove aree di sguinzagliamento cani in via Mino Celsi in località Sant’Andrea a Montecchio e in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi a Taverne d’Arbia.

Il progetto realizzato con affidamento a ditta esterna per un importo complessivo di circa 24.000 euro, prevede la recinzione di due zone: una di 1000 mq a Taverne dove è prevista anche la piantumazione di alcuni alberi così da rendere ombreggiato lo spazio, e che va ad ampliare quella già in essere, e l’altra di 1200 mq a Sant’Andrea. Inseriti in ambedue cestini per i rifiuti e a breve saranno posizionate alcune panchine.

<<Sono felice - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli – di poter dimostrare concretamente con questi lavori l’attenzione che l’amministrazione rivolge anche ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Un luogo aperto a tutti dove poter socializzare stando all’aria aperta con i propri cani liberi di correre in spazi a loro dedicati>>.

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa

