In auto con piede di porco e attrezzi da scasso: fermato a Vinci

I carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze, M.F., 24enne albanese, gravato da precedenti specifici per furto in abitazione. L'uomo, fermato a Vinci, in Via Guicciardini, a bordo di una autovettura, è stato perquisito dai militari ed è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un piede di porco e di attrezzi vari da scasso, tutti sequestrati. Le indagini dei carabinieri di Vinci sono mirate a verificare se l’albanese possa essere responsabile di furti operati nell’empolese.

