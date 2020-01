In giro a Livorno ma deve scontare oltre due anni di pena: arrestato

Da alcune settimane i carabinieri di Livorno hanno intensificato i controlli nel centro storico della città, soprattutto nei fine settimana. Nei tre sabati interessati al controllo della movida sono stati complessivamente impiegati 22 militari e 9 mezzi e identificate 52 persone, senza riscontrare particolari criticità; segno evidente che in molte circostanze l’attività preventiva – anche con la semplice presenza - sia sufficiente per il ritorno alla calma.

Nella nottata tra sabato 18 e domenica 19 gennaio i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un 37enne, originario di Pistoia e residente a Firenze, che era di passaggio in città ma aveva alle spalle un ordine di carcerazione emesso all’inizio dell’anno scorso dalla Procura di Pistoia. L'uomo doveva scontare 2 anni, 3 mesi e 12 giorni per condanne definitive per furto aggravato, sostituzione di persona, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi di assistenza familiare commessi anni addietro nei luoghi di nascita e residenza.

L’uomo è finito nel carcere Le Sughere di Livorno.

