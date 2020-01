Leccio pericoloso in piazza Boccaccio, rimozione programmata

Il Comune di Certaldo informa che giovedì 23 gennaio 2020, dalle 12 e fino al termine dei lavori, a causa dell’intervento per la rimozione di una pianta di leccio pericolosa, saranno in vigore divieti di sosta provvisori - e dalle ore 13.00 anche di transito - nell’area intorno a piazza Boccaccio.

La rimozione del leccio – quello situato vicino all’incrocio con via Roma, la prima pianta a destra guardando l’edicola – si è resa necessaria quando, a seguito di ispezione, il personale comunale ha verificato che la pianta è vuota al suo interno sia nel tronco che soprattutto alla base.

I divieti di sosta, a partire dalle ore 12:00, saranno in prossimità dell’edicola ed in parte della piazza per consentire la manovra dei mezzi e lo svolgimento dei lavori. Dalle ore 13:00, in concomitanza con la chiusura dell’edicola e l’inizio dei lavori, sarà chiusa anche via Roma, in direzione piazza Boccaccio, dall’altezza di via Francesco Ferrucci. I mezzi in transito da via del Castello non potranno svoltare verso piazza Boccaccio ma dovranno proseguire dritti in direzione di via Romana. L’ingresso al parcheggio di piazza Boccaccio resterà chiuso dalle 13:00 a fine lavori, ma chi è già all’interno potrà uscire grazie ad un’uscita provvisoria verso il Municipio e via XX settembre.

I divieti rimarranno in vigore per la durata dell’intervento che si stima comunque, salvo imprevisti, possa concludersi nel primo pomeriggio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

