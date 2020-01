Lite in zona stazione a Firenze, mascella fratturata e tagli da lama

Oltre a quella segnalata dai carabinieri, a Firenze c'è stata pure un'altra lite violenta, stavolta in zona stazione di Santa Maria Novella. Erano poco prima delle 20 di ieri. Un 28enne del Marocco e un 32enne della Nigeria si sono fronteggiati, il primo armato con una piccola lama. L'altro è stato ferito e ha riportato 30 giorni di prognosi per un taglio al volto e la frattura di una mano. Il 28enne avrebbe una sospetta frattura alla mascella. La polizia ha denunciato i due uomini, trasferiti nel frattempo al pronto soccorso per le cure del caso.

