Massarosa diventa set cinematografico per 'Security'

Massarosa per un giorno si trasforma in un grande set cinematografico. Sarà la piscina comunale ad ospitare per una intera giornata le riprese di “Security”, ultimo lungometraggio del regista Peter Chelsom.

Il produttore, la Indiana Production Spa che già negli scorsi giorni ha effettuato i casting per gli attori-comparsa a Forte dei Marmi, ha scelto la piscina comunale “Giovanni Frati” per effettuare le riprese di alcune scene del film.

“Per Massarosa, dopo il meeting internazionale di nuoto Mussi Femiano Lombardi – affermano il sindaco Alberto Coluccini e l'assessore a cultura e turismo Michela Dell'Innocenti – si tratta di un'altra importante e prestigiosa vetrina. Siamo onorati che il nostro impianto sportivo abbia attirato l'attenzione di un così importante produttore cinematografico e che sia stato scelto come location per alcune scene. Vedere Massarosa all'interno di un film che si preannuncia di alto valore – concludono – sarà sicuramente motivo di orgoglio anche per i nostri concittadini”.

Diverse le indiscrezioni apparse fino ad ora sul lungometraggio del regista noto, tra i suoi lavori, anche per aver realizzato “Serendipity” e “Shall we dance?”. Il titolo, per ora ancora provvisorio, dovrebbe essere “Security” e tra gli attori un cast di primo piano. Tra i protagonisti, attesi forse anche a Massarosa, ci sono Marco D'Amore, reso celebre con la serie “Gomorra”, ma anche Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello e Ludovica Martino.

Attorno al film e al cast sta montando grande curiosità. Anche per questo la Indiana Production Spa (in passato già produttore di “La prima cosa bella" e "Il capitale umano") ha chiesto ed ottenuto al Comune di poter tenere chiuso, per tutta la giornata di giovedì 23 gennaio, l'impianto sportivo, tribune incluse, per poter effettuare in tranquillità le riprese necessarie. Per poter installare i mezzi tecnici che servono per effettuare le riprese sarà anche istituito divieto di sosta, dalle 6 del mattino alle ore 20 del 23 gennaio, sia nel parcheggio adiacente la piscina (lato nord) sia in una porzione del parcheggio sterrato che si trova tra il parco di Nassirya e il polo scolastico.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa

