Pallanuoto Empoli: i risultati del vivaio Etruria

Campionato FIN Under 17 maschile girone A

18/01/2020 Piscina comunale Pisa

Canottieri Arno Pisa - Etruria Nuoto 5-21

Giovannoni, Di Gangi 3, Scarpanti 2, Veklyuk 1, Tafi, Lisi 2, Geri 9, Camelia , Bambi 1, Moroni 1, Della Pietra 2, Bocci, Giannelli; allenatore Fondi.

Partita particolarmente sentita, la partita disputata ieri, tra i Nostri U17 Etruria e l'U17 del Pisa in casa pisana. Nonostante i nostri avversari non abbiano mai abbandonato l'obbiettivo e abbiano combattuto fino alla fine, i nostri ragazzi hanno fin da subito dimostrato la loro intenzione di portare a casa questa vittoria, con determinazione e impegno. Il Coach Fondi, vista la padronanza di gioco, ha così potuto schierare tutti gli U15 convocati, che si sono rilevati all'altezza della situazione, amalgamandosi bene coi loro compagni di ruolo. Complice di questa vittoria, anche un po' di imprecisione nei tiri avversari, ma grande merito va anche al portiere titolare Etruria, Giacomo Giovannoni, che ha sigillato la porta fino al terzo tempo, e a lui va la nota di merito di questo evento.

Campionato FIN U15 maschile eccellenza

19/01/2020 Piscina Nannini (Fi)

CN Mar. Carrara - Etruria Nuoto 7-6

Daniele Caiulo, Niccolò Di Gangi (1), Lorenzo Camelia, Bernardo Lisi, Matteo Tafi, Lorenzo Dimaria, Ottaviano Veklyuk.(3), Mirco Assilli, Cristian Della Pietra (1), Samuele Lotti, Samuele Bazzani, Federico Bambi (1), Dario Carfagna, Alessio Nuti. Leonardo Luongo. Allenatore Simone Bellucci.

Nonostante una bella partita gli under 15 empolesi non riescono a portare a casa il risultato. Il match, combattuto ed equilibrato, viene decisamente influenzato da un pizzico di sfortuna, e i numerosi pali e traverse non bastano all'Etruria per ribaltarne le sorti. L’allenatore Simone Bellucci, piuttosto contrariato, archivia la partita con un lapidario “no comment”.

Campionato FIN U13 mista eccellenza

18/01/2020 Piscina Nannini (Fi)

Etruria Nuoto - Can. Arno Pisa 11-8

(3-3, 5-0, 1-4, 2-1)

Chesi, Lisi, Bonistalli, Bini (1), Buti, Bisesto (1), Bambi, Vandenbossche (3), Lotti (3), Marani (3), Falaschi, Cotena, Menichinelli. All. Baggiani

Partita altalenante quella fra le squadre empolese e pisana. Dopo un primo quarto equilibrato che le squadre hanno usato per studiarsi, L'Etruria gioca un secondo quarto perfetto senza lasciar giocare gli avversari, e con un parziale di 5-0 si porta sull'8-3.

I nostri ragazzi commettono l'errore di pensare di aver già vinto e che il resto della partita sia in discesa. Ne approfitta Pisa che nel terzo tempo dà il massimo e riesce a portarsi sul l'8-7.

Solo a fine quarto L'Etruria si sveglia e si riporta sul +2. All'inizio dell'ultimo quarto i nostri riescono a gestire la partita e in 1 minuto segnano 2 gol che in pratica chiudono la partita (11-7).

Il Pisa non ha più le forze per reagire e riesce a portarsi sull'11-8 solo a 50 secondi dalla fine. Prima vittoria in campionato che fa morale.

