Parcheggiopoli: FdI, sit-in di protesta davanti a Palazzo Vecchio

Sit-in di protesta contro Nardella e la sua giunta. A metterla in scena, Fratelli d’Italia, con il capogruppo di FdI Alessandro Draghi e il capogruppo regionale Paolo Marcheschi, l'On.Achille Totaro, il consigliere del Q2 Sollazzo, il consigliere del Q4 Masi, il consigliere del Q3 Cabrele,

Ranieri e Sirello consiglieri Q5, Bernabei responsabile FdI Q1, Cabrele, Masi, Ranieri.

"Il messaggio che vogliamo lanciare all'amministrazione: i cittadini onesti pagano le multe, e non hanno santi in paradiso a cui chiedere di farsele cancellare. Un aspetto dello scandalo "parcheggiopoli" poco toccato dal sindaco Nardella, se non addirittura ignorato" hanno dichiarato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

