Peccioli Classica, la musica invade il borgo e le sue frazioni

L’Accademia Musicale Alta Valdera presenta per il quinto anno consecutivo Peccioli Classica, una rassegna di concerti di musica classica nel Comune di Peccioli.

Domenica 26 gennaio alle ore 18 presso il Cinema Passerotti, in occasione della Giornata della memoria 2020 si esibirà l’Orchestra Giovanile di Fiati dell’Accademia Musicale Alta Valdera, OGF AMAV, diretti da Massimiliano Niotta e accompagnati al pianoforte da Francesca Cenderelli.

Sabato 15 Febbraio alle ore 21,15 all’interno della Chiesa dei SS. Germano e Prospero a Ghizzano ascolteremo la Compagnia del Madrigale in musiche di C. Monteverdi, C. Gesualdo

Domenica 16 febbraio alle ore 15,30 all’Accademia Musicale Alta Valdera, il consueto appuntamento con i più piccoli, LiricaMente Turandot un laboratorio musicale interattivo tratto dall’opera di Puccini. LiricaMente è un progetto nato nel 2015 e ideato dall’Accademia Musicale Alta Valdera per introdurre i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di Peccioli all’ascolto della musica classica e lirica. Dopo aver lavorato su Tosca, Gianni Schicchi e Suor Angelica di Giacomo Puccini, Cavalleria Rusticana di Mascagni, Pagliacci di Leoncavallo, il lavoro si è concentrato anche su Turandot di Giacomo Puccini.

Il lavoro finora svolto ha riscontrato una notevole curiosità da parte dei bambini e ha dimostrato che l’opera e la musica classica, se adeguatamente presentate, non sono così lontane o difficili come si crede, anche per un pubblico di giovanissimi.

Sabato 29 febbraio alle ore 21,15 nella Chiesa di S. Maria Delle Grazie a Legoli ascolteremo il Requiem di G. Puccini e il Requiem di S. Valeri, eseguiti dalla Corale Valdera con la direzione e l’esecuzione all’organo di Simone Valeri.

Come ogni anno Peccioli Classica ospita le esercitazioni dell’Accademia Musicale Alta Valdera. Al Centro Polivalente di Peccioli sabato 7 marzo e domenica 8 marzo ore 17,00 si esibiranno gli allievi della classe di batteria di Filippo Buselli, della classe di canto moderno di Aurora Pacchi, della classe di chitarra di Andrea Barsali, della classe di clarinetto di Giulia Pochini, del coro di voci bianche AMAV, classe di flauto traverso di marco Vanni, della classe di pianoforte di Francesca Cenderelli, Silvia Mannari, Gabriele Piva, Francesca Rizzo e Andrea Tobia, della classe di ottoni di Massimiliano Niotta, della classe di sassofono di Alberto Baroni, della classe di violino di Nicola Dalle Luche

L’edizione 2020 di Peccioli Classica si concluderà a Fabbrica, alla Pieve di S. Maria Assunta sabato 28 marzo alle ore 21,15 con il Requiem KV 626 di W.A. Mozart. Simone Valeri dirigerà la Corale Valdera, Silvia Mannari e Andrea Tobia al pianoforte, il soprano Rossana Bertini, il contralto Elena Cavini, il tenore Marco Mustaro, il baritono Romano Martinuzzi

Ingresso libero

Fonte: Fondazione Peccioliper

Tutte le notizie di Peccioli