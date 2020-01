Piazza Brunelleschi, l'assessore Giorgetti sulla riqualificazione

“Il progetto per riqualificare la pavimentazione di piazza Brunelleschi c’è come pure ci sono i fondi. E i lavori inizieranno quando sarà conclusa la riqualificazione del complesso immobiliare da cui arrivano i finanziamenti quali oneri di urbanizzazione”. È quanto dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti replicando al consigliere Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune).

“Il progetto è stato redatto prima della sottoscrizione della convenzione e dell’approvazione della relativa delibera in consiglio comunale in data 24 luglio 2017. L’intervento previsto per la pavimentazione è ampiamente riportato. Molte volte ‘non si sa nulla’ perché non ci si informa o non si leggono gli atti. È comunque chiaro – aggiunge l’assessore – che prima di rifare il manto in pietra come previsto dal progetto è necessario che sia completato il cantiere relativo al complesso immobiliare di via Bufalini e che prevede il transito di molti mezzi pesanti in piazza Brunelleschi, unica viabilità utilizzabile. Realizzare la pavimentazione in pietra ora sarebbe inutile perché il lastrico in pochi mesi sarebbe danneggiato”.

“Questo non vuole dire che, nel frattempo, non debbano essere effettuati interventi di ripristino puntuali perché il transito e il passaggio in piazza sia sicuro” conclude l’assessore Giorgetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

