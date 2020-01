Potere al Popolo Empolese Valdelsa esprime solidarietà ai lavoratori Vibac e Colorobbia.

Il fronte caldo che si sta aprendo in questi giorni tra Vinci e Montelupo sul tema del lavoro e dell'occupazione rimette al centro le dinamiche tossiche dello sviluppo economico nel nostro Paese. Dinamiche che si ripercuotono sul territorio provocando perdita di posti di lavoro, quando non addirittura chiusura di interi stabilimenti. Nel giro di pochi giorni un territorio di 170mila abitanti come quello del circondario Empolese Valdelsa rischia di perdere 180 posti di lavoro provocando una ferita enorme. Posti di lavoro stabili, in aziende che fatturano decine di milioni di euro. Si tratta di veri e propri colossi multinazionali con poli produttivi sparsi in mezzo mondo (compresi Paesi dove la manodopera e le tasse costano meno) che non esitano a far pagare ai propri operai il rallentamento degli utili o le perdite messe a bilancio.

E farebbero quasi sorridere, se la situazione non fosse tragica, le parole di amministratori e parlamentari Pd che, mentre sostengono le politiche liberiste che a queste conseguenze stanno conducendo, esprimono incredulità e promettono impegno in favore dei lavoratori.

Ma non ci illudiamo. Non chiediamo la bontà dei padroni, non speriamo nell'illuminazione dei maghi dei bilanci – che evidentemente tanto maghi non sono – o dei manager con stipendi a sei cifre. E tanto meno pensiamo che la situazione possano risolverla coloro che senza troppi pensieri hanno sostenuto Jobs Act e Riforma Fornero in Italia e misure ultraliberiste in Europa.

Fonte: Potere al Popolo Empolese Valdelsa

