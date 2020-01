Regionali 2020, il candidato M5S si decide al ballottaggio: corsa a due tra Giannarelli e Galletti

Sarà uno tra Giacomo Giannarelli e Irene Galletti il candidato del M5S alle prossime elezioni regionali in Toscana: i due consiglieri sono i due candidati alle 'regionarie' del Movimento che hanno ottenuto più voti sul portale Rousseau, ma senza raggiungere il 50% più uno, motivo per il quale scatta il ballottaggio. Gli iscritti al portale potranno votare per uno dei due candidati il prossimo giovedì 23 gennaio, solo allora sarà possibile conoscere definitivamente il candidato del Movimento in Toscana.

I candidati erano in totale 17. Giannarelli è l'attuale presidente del gruppo M5S in consiglio regionale, ricopre in regione anche il ruolo di vice-presidente della Quarta Commissione (Territorio, ambiente, rifiuti, infrastrutture); Irene galletti è consigliera portavoce in Regione, nonché tesoriera del gruppo consiliare, ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente della Seconda Commissione (Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione).

Questi i voti che hanno ricevuto gli altri candidati:

13.2% Gabriele Bianchi 176 voti

12% Silvia Noferi 160 voti

9.9% Andrea Quartini 133 voti

4.9% Andrea Tolari 66 voti

2.9% Isacco Bocci 39 voti

1.9% Maria Pica 26 voti

1.6% Claudio Loconsole 22 voti

1% Andrea Fossi 14 voti

1% Barbara Rossi 14 voti

1% Tommaso Romagnoli 14 voti

0.9% Carlo Baglioni 12 voti

0.7% Paolo Pescucci 10 voti

0.4% Diego Bravi 5 voti

0.1% Luigi Liguori 2 voti

0.1% Luigi Capasso 1 voti

Tutte le notizie di Toscana