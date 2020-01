Sas, Coccolini e Montelatici: "Sindaco si dimetta"

“Il sindaco ha, fino ad oggi, negato che a Firenze ci fosse un'emergenza criminalità e, mentre i fiorentini venivano vessati da decine di migliaia di multe, dei delinquenti taglieggiavano impunemente cittadini e turisti. Ma questa vicenda – spiegano il Vice Presidente Consiglio comunale Emanuele Cocollini ed il Presidente della Commissione di controllo Antonio Montelatici – getta un'ombra inquietante sulla gestione politico-amministrativa di carattere gestionale: un consiglio d'amministrazione incapace di controllare il direttore generale che dichiara pubblicamente che i controlli erano impossibili. E per quale motivo? Domanda che attende ancora una risposta. Noi non pensiamo che il sindaco sia in malafede. Ma non si dimetterà – concludono i due consiglieri della Lega Salvini Firenze – perché, come diceva don Abbondio, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

