Sincronette, i risultati del Team Nuoto Empoli

Sincronette del T.N.T. Empoli in risalto, alla piscina comunale di Pontassieve, nelle tre prove del rispettivo campionato regionale. Il miglior risultato, fra tutte le concorrenti biancazzurre, è stato centrato, nel ‘Solo’ programma libero della 2a gara per la categoria Juniores, da Matilde Migliorini (classe 2003) giunta 4a con 62,100 punti, equivalente alla 7a posizione in quella Assoluti.

Per gli Obbligatori Juniores-Assoluti, poi, si è segnalata la promettente Aurora Masiani, nata nel 2006, arrivata 9a con 65,711 punti, seguita da Matilde Migliorini 12a (64,939); Tea Giani 17a (’05 – 63,708); Sofia Vannuccini 21a (’04 – 63,311); Alice Nencioni 27a (’05 – 62,189); Libera Picchioni 32a (’05 – 60,981); Gemma Bagnoli 33a (’05 – 60,981); Elena Videtta 38a (’07 - 59,917); Sara Nencioni 44a (’05 – 54,514) e Noemi Vignoli 46a (’04-42,692).

Quindi, in occasione della 1a tappa degli Obbligatori per le Ragazze, fra le allieve di Diletta Scudieri, altra bella prestazione di Aurora Masiani, classificatasi 6a con 63,153 punti.

Dopodiché Gemma Bagnoli ha concluso 14a (61,428); Alice Nencioni 16a (61,428); Libera Picchioni 25a (59,111); Elena Videtta 27a (58,483); Yassmin N’Sairi 31a (’07 – 56,323); Sara Nencioni 37a (’05 – 56,323); Elisabetta Pippi 47a (’07 – 55,248); Tea Giani 61a (42,578) e Matilde Filingeri 65a (’07 – 26,725).

Da parte loro, le Esordienti ‘A’, al 1° appuntamento degli Obbligatori, hanno sommato il 7° posto di Emma Serangeli (’08 – 56,264); il 13° di Giorgia Migliori (’08 – 53,899); il 23° di Amalia Pellegrini (’08 – 49,631); il 38° di Carlotta Scappini (’08 – 45,833); il 43° di Bianca Trinchetti (’08 – 45,131) e il 47° di Sara Gennaretti (classe 2009 – punti 42,815).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

