Svuotata la slot al circolo Arci Il Botteghino: bottino da 2mila euro

Ladri ben attrezzati quelli che hanno fatto visita al circolo Arci Il Botteghino di Pontedera, nella frazione di La Rotta. I malviventi hanno tolto un'inferriata che proteggeva una finestra del bagno e sono riusciti a entrare. Nella notte appena trascorsa, sono stati portati via i soldi dalla slot machine. Il furto ammonterebbe a 2mila euro, tra cassa e slot. I carabinieri di Pontedera sono subito giunti per raccogliere info utili per le indagini. Nei giorni scorsi era stata organizzata una cena per solidarietà agli operai multati a Prato. Per fortuna, fanno sapere gli organizzatori, quei soldi erano già stati consegnati. Si tratta di 1.200 euro.

