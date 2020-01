Torneo di scacchi a squadre al Circolo di Avane

Domenica 26 gennaio 2020 si terrà il 4° Torneo di scacchia a squadre organizzato dall’Associazione sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi organizza per domenica 26 gennaio 2020 presso il Circolo Arci di Avane (Via Magolo 29 – Empoli), il 4° Torneo di Sacchi a Squadre.

Il Torneo vedrà la partecipazione di squadre con giocatori provenienti oltre che dalla Toscana anche da altre regioni, come Emilia Romagna e Lazio.

Il torneo si svolgerà in 9 turni con un tempo di riflessione a partita di 12 minuti + 3” di abbuono a mossa.

Il primo turno si terrà alle ore 10,00. Alle 18,30 è prevista la fine del torneo a cui farà seguito la premiazione Parallelamente si svolgerà un torneo riservato agli Under 18. E’ previsto un totale di circa 70 squadre partecipanti.

La manifestazione si inserisce tra le molteplici iniziative (come tornei, seminari e corsi), che l’ASD Empoli Scacchi organizza dal 2015, anno della sua costituzione, per la divulgazione del gioco. L'Associazione è divenuta in breve tempo un punto di riferimento per tutti gli appassionati del "nobil giuoco" presenti sul territorio e attualmente conta una quarantina di soci. L'Asd Empoli Scacchi è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed al CONI, oltre ad essere inserita nell'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Empoli. Le sedi di gioco si trovano nei locali messi gentilmente a disposizione dalla Misericordia di Empoli e presso il Circolo Arci di Avane.

Fonte: Asd Empoli Scacchi

Tutte le notizie di Empoli