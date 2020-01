Nella notte di oggi, lunedì 20 gennaio, un 38enne è stato denunciato a Campi Bisenzio. I carabinieri sono intervenuti in via Barberinese per trasporto di rifiuti speciali. Il 38enne, di origini cinesi, è stato sorpreso dai militari mentre trasportava illegalmente 10 sacchi in cellophane contenenti scarti di lavorazione tessile per 270 chili. Il materiale trovato e il veicolo sono stati sequestrati.

