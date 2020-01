Uffizi su Instagram raggiungono i 400mila followers: è il primo museo in Italia

Non si ferma l’avanzata delle Gallerie degli Uffizi su Instagram: dopo aver superato, nel maggio scorso, i 300mila followers, il celebre museo fiorentino ha appena tagliato il traguardo dei 400mila seguaci. Primi in assoluto tra i musei italiani, gli Uffizi guadagnano adesso un posto nella classifica di quelli internazionali, passando in pochi mesi dal 22° al 21° posto e collocandosi ad un passo dal Getty Museum di Los Angeles (401mila followers), oltre che poco distanti dal Palais de Tokyo (414mila) e dal Rijksmuseum (483mila). I numeri sono tanto più impressionanti se si considera che gli Uffizi sono entrati solo recentemente su Instagram, mentre molti musei stranieri sono dei veterani nel campo.

Nella ‘corsa social’ del 2019 le Gallerie hanno inoltre superato importanti realtà come la National Gallery di Washington, il Museum of Fine Arts di Boston, la Fondazione Louis Vuitton, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia.

Su scala europea, con i loro 400mila ‘fan’ le Gallerie degli Uffizi si collocano al 14° posto, mentre sono ancora i musei inglesi e francesi – come gli americani, presenti sulla piattaforma da molti più anni - a dominare la classifica (al primo posto il Louvre con 3.7milioni di follower; al secondo la Tate Gallery con 3.3 milioni; al terzo la Saatchi Gallery con 1.8 milioni).

Impetuoso è poi il ritmo di crescita dei seguaci del profilo Uffizi Galleries: nel 2019 si è registrato infatti un aumento del +74,8% di followers rispetto al 2018, quando si era invece registrato un aumento del +33,7% di follower rispetto al 2017, primo anno di rilevazione statistica dell’account Instagram delle Gallerie degli Uffizi (169.399 follower alla fine del 2017; 226.449 follower alla fine del 2018; 395.848 follower alla fine del 2019).

Complessivamente, il numero di post pubblicati durante il 2019 su Instagram è stato di 368. Il picco di copertura di un singolo post (ovvero il numero di volte che è stato visualizzato da account unici) è stato di 159.528: ad ottenerlo, il 16 aprile, è stato quello in solidarietà a Parigi ed alla Francia per il drammatico incendio di Notre Dame, attuale record assoluto di clic dall’apertura dell’account.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Il canale degli Uffizi su Instagram è diventato uno strumento di diffusione democratica della cultura italiana, con un raggio d’azione enorme, se si considera il profilo internazionale dei follower. Ma soprattutto è un'occasione di conoscenza, di nuove idee, di scoperte e di immagini di opere mai viste o di capolavori presentati in un contesto nuovo, che provoca il pensiero e il dibattito. Ogni giorno viene pubblicata un'immagine, accompagnata da uno scritto storico, filosofico, poetico o divertente proposto in italiano e inglese: una formula che sta conquistando migliaia di nuovi appassionati ogni settimana, in ogni angolo del mondo”.

LA TOP 15 DEI POST PIU’ CLICCATI NEL 2019

1 . Andrea Villa, Notre-Dame di Parigi per l’incendio del 15 aprile - 16.04.19 (19.925 like)

2. #Lezionidiestetica – Appunti sul brutto (Medusa di Caravaggio) – 6.07.19 (17.785 like)

3. Zaganelli, Grand Tourismo – 25.01.19 (16.784 like)

4. #UffiziDetails – Lo scorpione di Elisabetta Gonzaga di Raffaello 3.11.19 (15.733 like)

5. #Lezionidiestetica – Appunti sul bello (Botticelli) – 22.06.19 (15.112 like)

6. Gli abiti di Rosa Genoni – 31.03.19 (14.925 like)

7. #Lezionidiestetica – Appunti sul kitsch (Botticelli) – 7.09.19 (14.421 like)

8. Beato Angelico, Incoronazione della Vergine – 22.12.19 (14.327 like)

9. Le nuove sale del ‘500 – 29.05.19 (14.288 like)

10. La restituzione del Vaso trafugato di Van Huysum – 19.07.19 (14.023 like)

11. L’ideale della donna-angelo fra 300 e 400 (Botticelli) – 5.02.19 (13.983 like)

12. Il giorno di Santa Lucia (dettaglio di Boccaccio Boccaccino) – 13.12.2019 (13.718 like)

13. #FabbrichediStorie, percorsi di mediazione culturale (dettaglio di Gentile da Fabriano) – 24.12.19 (13.405 like)

14. Giornata ad ingresso gratuito per commemorare Vittoria della Rovere (dettaglio del Duca di Montefeltro di Piero della Francesca) – 11.10.19 (13.247 like)

15. Solidarietà per l’alluvione di Venezia (veduta di Canaletto) – 14.11.19 (13.028 like)

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze