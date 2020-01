Vicopisano, ecco il bando per i contributi alle imprese danneggiate dall'incendio

Il Comune di Vicopisano, insieme alla Confraternita della Misericordia di Vicopisano e a tutti gli enti, associazioni e privati che hanno donato contributi in seguito all'incendio del 25 febbraio 2019, al fine di incentivare la ripresa delle attività delle imprese che hanno subito danni in quella occasione dell'incendio del 25 febbraio 2019, si fa promotore di erogazione di contributi per le spese di bonifica, ripristino e riavvio dei siti produttivi.

La relativa domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 di lunedì 3 febbraio 2020, utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.viconet.it (e disponibile all'Ufficio Protocollo, al primo piano del Palazzo Comunale), e seguendo tutte le indicazioni del bando.

Tutte le spese ammesse a contributo dovranno essere documentate. Non sono ammessi costi per lavori in economia o altri oneri quali mancati guadagni o spese correnti e non è ammessa la spesa per l'IVA.

Ogni ulteriore informazione relativa al bando può essere richiesta alla responsabile del procedimento, Simona Boldrini: 050/796505, segreteria@comune.vicopisano.pi.it.

