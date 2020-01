A Empoli è tempo di Dem festival, politici e intellettuali alla kermesse del PD

Mancano solo due giorni all’apertura del Dem Festival, manifestazione organizzata dal Partito democratico, che si terrà da giovedì 23 a domenica 26 gennaio al palazzo delle Esposizioni di Empoli.

Politici, amministratori, intellettuali, scrittori, ma anche intrattenimento, musica, giochi e tantissimi laboratori e animazioni per bambini, questo e molto altro sul palco del Dem.

Il programma è ricchissimo, quattro giorni densi di eventi: si comincia giovedì 23 gennaio alle 18.30 con la presentazione del nuovo libro del politologo alle 18.30 presentazione del libro "Anatomia del Populismo" di Marco Tarchi con Antonio Carioti , Manuel Anselmi e Samanta Panelli.

Alle 21.00 si terrá il dibattito 'Le città italiane..e il Pd allora?' con Brenda Barnini, sindaco di Empoli, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e l’onorevole Maurizio Martina.

Sempre alle 21.00 Francesco Bianchi si esibirà nello spettacolo teatrale 'Bartali', dedicato al famoso ciclista, protagonista di una serie di rischiose attività durante la Seconda Guerra Mondiale per consentire di espatriare agli ebrei perseguitati a Firenze.

Venerdì 24 gennaio alle 17.00 Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, insieme all'assessore del comune di Empoli Valentina Torrini e a Eleonora Caponi e Laura Rimi della Conferenza delle donne democratiche, in un confronto sulla condizione e sul ruolo della donna nella società all'interno del dibattito 'Pole la donna permettisi di pareggiare con l'omo?'.

Mario Calabresi, già Direttore de La Repubblica e la Stampa, alle 18.30 presenterà il suo ultimo libro 'La mattina dopo'; alle 21.30 Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italianieuropei, il senatore Dario Parrini e la direttrice de La Nazione Agnese Pini terranno un dibattito sul tema 'Trent'anni dalla caduta del muro. Le promesse mancate della democrazia' e si interrogheranno sugli anni di storia che ci separano dalla caduta del muro per provare a capire il presente.

Alle 23.00 concerto del cantautore Andrea Maestrelli.

Sabato 25 gennaio alle 18.30 lo scrittore Antonio Funiciello presenta il suo ultimo libro "Il metodo Machiavelli. Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima” insieme a Giovanni Bettarini e l’onorevole Luca Lotti. Alle 21.00 dibattito su “Antipasto toscano” con Simona Bonafè, segretaria del Pd Toscana, Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Enrico Sostegni consigliere regionale e Brenda Barnini, coordina Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa. Alle 23.00 musica jazz a cura dell'associazione Empoli Jazz.

Gran finale domenica 26 gennaio alle 17.00 presentazione del libro "Craxi. Le riforme e la Governabilità (1976-1993)" di Edoardo Tabasso e Zeffiro Ciuffoletti. Coordina Franco Camarlinghi. Alle 18.30 Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli, presenterà il libro 'I figli della schifosa: una storia partigiana', frammenti della vita di partigiani illustrati dal fumettista Alberto Pagliaro.

Alle 21.00 si parla di “Partito dei sindaci” con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Brenda Barnini, sindaco di Empoli e dalle 22.30 sarà proiettata la “Maratona Mentana”, per seguire in diretta i primi risultati delle elezioni in Emilia-Romagna.

Oltre al ricco programma elettorale, la kermesse è caratterizzata da molti eventi dedicati a bambini e famiglie.

Giovedì 23 alle 16.00, "Piccoli equilibri", un laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni per giocare con gli strumenti del circo a cura di Artidistratte. Alle 16.30 si prosegue con un laboratorio di teatro "Improvviso dunque sono" per i bambini dai 6 ai 12 anni e alle 17.30 si balla con "Il mio corpo danza" entrambi gli eventi a cura di Move. Chiude la prima giornata, alle 18.00, "Superfarmer", un gioco di società per i bambini dai 6 ai 12 anni che amano la matematica e che aiuta ad apprendere come contare, pianificare e gestire il rischio a cura del Principe Ranocchio.

Venerdì 24 gennaio alle 16.00 i bambini dai 3 ai 6 anni possono giocare con immagini, parole e suoni a ritmo di jazz durante le "Fiabe jazz" a cura dell'associazione Empoli Jazz. Alle 17.00 si terrà "Vita da albero", un gioco di ruolo a squadre adatto a famiglie in cui si cerca di capire in modo semplice e divertente come vivono le piante a cura del Museo Paleontologico (6-12 anni). Infine alle 18.00, per i bambini dai 6 ai 12 anni, Francesco Bianchi terrà il laboratorio "Clown, un naso per (R)Esistere".

La giornata di sabato 25 gennaio si apre alle 16.30 con "Preziosi Etruschi", un laboratorio dedicato all'arte orafa etrusca dove i bambini creeranno il loro prezioso gioiello, a cura di Artumes (6-12 anni). Alle 17.00 genitori e bambini potranno imparare a fare la pasta insieme e poi portarsela a casa per cena con "Le mani in pasta" a cura dell'associazione Lucani in Toscana.

Per tutto il pomeriggio di domenica 26 gennaio sarà possibile partecipare a "Letture segrete, spifferi di memoria" a cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Alle 16.00, i bambini dai 5 ai 7 anni potranno divertirsi con la danza urbana e hip hop durante il laboratorio "Urban Kids" a cura di

MOVE, mentre alle 16.30 Artumes insegna ai bambini dai 6 ai 12 anni a costruire i giocattoli e i passatempi dei bambini dell'antica Roma ("Giochiamo come i romani").

Alle 17.30 Elena Rocchini insegna a cantare ai bambini dai 3 ai 6 anni ("Bella ciao") e infine, alle 18.00, il laboratorio "Breakdance for kids" è aperto a chi vuole imparare la danza di strada (6-12 anni).

Tutti i laboratori sono gratuiti. È necessario una prenotazione al 3397956706.

Infine, per i più grandi ci sono il torneo di scacchi (giovedì 23 alle 17.00), il torneo di Yu-Gi-Oh! a cura di Good Games Empoli (venerdì 24 alle 17.00), il torneo di Pokémon Go a cura di PoGoPvPitalia/Toscana (sabato 25 alle 17.00) e la dimostrazione Magic the Gathering (domenica 26 alle 15.00).

Sarà presente anche un punto di ristoro dove bere e mangiare.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Fonte: PD Empolese Valdelsa

